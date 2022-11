Po kolejnych atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie zniszczyli całkowicie lub uszkodzili ok. 40 proc. tego sektora. We wtorek ukraińską stolicę odwiedziła unijna komisarz ds. energii Kadri Simson. „Jestem w Kijowie, aby zwiększyć skalę pomocy dla ukraińskiego sektora energetycznego (…) Byłam świadkiem zniszczeń” – napisała na Twitterze. Również we wtorek udział w odbudowie zapowiedział francuski prezydent. – Musimy działać przed zimą. Jesteśmy w pełni zmobilizowani, aby zwiększyć pomoc wojskową. Przede wszystkim obronę powietrzną – mówił Emmanuel Macron. Dodawał, że w sferze cywilnej Paryż zaangażuje się w odbudowę tego, co jest konieczne dla usprawnienia dostaw energii i wody. W grudniu ma odbyć się w Paryżu konferencja dotycząca właśnie tego tematu. Jak informuje Pałac Elizejski, chodzi o „zwiększenie poparcia dla Ukrainy ze strony francuskich firm”. Co w praktyce oznacza instalowanie biznesu francuskiego tam, gdzie już dziś można mu zapewnić przyszłe korzyści. Zełenski po deklaracji Macrona nazwał go „przyjacielem”.