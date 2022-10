„Zniszczenia są poważne. Dlatego bardzo pogarsza się sytuacja z dostawami prądu” – powiadomił dostawca energii elektrycznej w Kijowie, przedsiębiorstwo DTEK Yasno. W nocy ze środy na czwartek Rosjanie znowu atakowali ukraińskie obiekty energetyczne. Odłączenia prądu będą trwać dłużej i będą dotyczyć znacznie większej liczby odbiorców – zapowiedziano.

Dostawca energii, cytowany przez portal Ukrainska Prawda, podał, że Kijów zużywa normalnie 1000-1200 MW, natomiast możliwości dostawcy spadły do 600-800 MW, czyli niemal o połowę. W obwodzie kijowskim, jak poinformowały władze regionu, przygotowywanych jest ponad 750 punktów grzewczych, które będą działać w okresie zimowym. „We wsiach pomieszczenia te są obliczone na ok. 30 osób, w miastach – do 300. Będą wyposażone w dodatkowe zasilanie, w większości przypadków z generatorów” – podano.

Z poważnym ograniczeniem zasobów energii elektrycznej zmagają się także inne ukraińskie regiony. Po zmasowanych i powtarzających się atakach rosyjskich na obiekty infrastruktury energetycznej Ukraina przygotowuje się na ciężką zimę i poważny deficyt energii.

Poprzez ostrzały ukraińskiej infrastruktury cywilnej władze Rosji próbują wywołać katastrofę humanitarną i sprowokować nową falę uchodźców do krajów europejskich – alarmują ukraińskie władze. W obliczu niepowodzeń na froncie Rosja sięga po te działania, by sterroryzować ludność cywilną i zmusić ukraińskie władze do ustępstw.

Jak podkreślają eksperci, ataki na obiekty cywilne są zbrodnią wojenną w świetle prawa międzynarodowego. Niszczenie infrastruktury energetycznej nie ma żadnego uzasadnienia wojskowego. (PAP)