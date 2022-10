Putin bierze na cel nasze dzieci, naszych cywilów! Kiedy Rosjanie mówią o walce z radykalnymi faszystami i ukraińskim wojskiem, to wszystko kłamstwa - to jest walka ze zwykłymi cywilami - powiedział we wtorek niemieckiemu dziennikowi "Bild" mer Kijowa Witalij Kliczko.

Zdaniem Kliczki Putin atakami rakietowymi na miasta chce wzbudzić panikę. Mer ukraińskiej stolicy zapewnił: "Nie chcemy uciekać. Chcemy żyć w spokojnym kraju. Takie działania przynoszą jeszcze więcej złości, zupełnie wbrew oczekiwaniom Putina: pozostaniemy tutaj, będziemy walczyć i bronić naszej przyszłości". Kliczko obecnie wyklucza negocjacje z Rosją. "Czujemy się jak zakładnicy. Putin zaanektował dużą część naszego terytorium, zabił tylu ludzi", a teraz mówi do nas "pójdźmy na kompromis, porozmawiajmy!" - powiedział Kliczko gazecie. Mer Kijowa Kliczko o mobilizacji w Rosji: Tyran uruchomił procesy, które go pogrzebią Zobacz również "Myślę, że jedyny kompromis jest taki: jesteśmy gotowi do rozmów, gdy ostatni rosyjski żołnierz opuści nasze terytorium" - podkreślił mer Kijowa.