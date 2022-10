Jest kilka państw członkowskich, które są krajami granicznymi i one faktycznie musiały zajmować się zarządzaniem granicami UE. Najbardziej dotknięta została Polska, ale także kilka innych państw. Mogliśmy jednak zaobserwować, że uchodźcy przemieszczają się dalej, również do różnych państw członkowskich, więc obecnie krajem o największej liczbie uchodźców ukraińskich w przeliczeniu na mieszkańca są Czechy. Polska jest na drugim miejscu, Estonia na trzecim, Litwa na czwartym. Oczywiście musimy wspierać finansowo szczególnie te kraje. Ważne jest również to, że pieniądze trafiają do osób przyjmujących uchodźców, do lokalnych społeczności, które dużo robią, które mają teraz do czynienia ze szkołami, szpitalami, opieką zdrowotną, mieszkalnictwem, więc oczywiście istnieje potrzeba dodatkowego wspierania państw przyjmujących.