"To, co teraz widzimy, to w pewnym sensie zmiana dynamiki wojny" – skomentował sukcesy Ukraińców szef Pentagonu.

Podkreślił, że siły ukraińskie pokazały się "bardzo, bardzo dobrze" w obwodzie charkowskim, a w rejonie Chersonia również robią postępy.

Austin przypisał to dobremu wyszkoleniu i praktycznemu doświadczeniu ukraińskiego wojska, a także efektywnemu użyciu broni dostarczonej przez Stany Zjednoczone i innych sojuszników. Podkreślił skuteczność wykorzystania przez Ukrainę systemów rakietowych HIMARS, za pomocą których można precyzyjnie niszczyć potencjał militarny Rosjan.

Zapytany, dlaczego USA nie dostarczają Ukrainie broni dalekiego zasięgu, takiej jak pociski ATACMS, Austin zapewnił, że regularnie komunikuje się w tej sprawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem. Podkreślił, że Stany Zjednoczone dostarczyły już Ukrainie broń bardzo skuteczną na polu walki.

Austin zauważył również, że dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie jest "trudny do przewidzenia", jednak według niego USA "będą nadal udzielać Ukraińcom pomocy w zakresie bezpieczeństwa tak długo, jak będzie to konieczne". (PAP)