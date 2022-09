Policjanci użyli paralizatorów i gazu łzawiącego. Doszło do starć, gdy uczestnicy próbowali odbić zatrzymanych. Szczególnie brutalnie policjanci rozpędzali protestujące kobiety - informuje portal OWD-Info, monitorujący zatrzymania w Rosji. Podał on, że zatrzymano pięć osób, ale z nagrań wideo pokazujących demonstrację wynika, że zatrzymanych jest więcej. Przed wieczorem do rozpędzania protestujących skierowano dodatkowe oddziały policji i gwardii narodowej (Rosgwardii).

W demonstracji, która rozpoczęła się w centrum miasta w niedzielę po południu, uczestniczyło kilkaset osób, głównie kobiet. Głównym hasłem był sprzeciw wobec ogłoszonej przez Kreml mobilizacji na wojnę z Ukrainą.

Kilkusetosobowa akcja protestu odbyła się w niedzielę w Jakucku, głównym mieście Jakucji na Syberii Wschodniej. Tu również przeciwko mobilizacji protestowały kobiety. Zatrzymano co najmniej 24 osoby. (PAP)