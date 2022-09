Zdaniem MSZ Turcji referenda te będę "nielegalne". "Takie bezprawne fakty dokonane nie zostaną uznane przez społeczność międzynarodową" – oświadczył turecki resort dyplomacji.

Władze okupacyjne czterech częściowo zajętych przez wojska rosyjskie regionów Ukrainy zapowiedziały we wtorek, że zamierzają przeprowadzić referenda w sprawie przyłączenia do Rosji. Są to samozwańcze tzw. republiki ludowe - Doniecka i Ługańska, a także okupowane części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Referenda mają trwać od 23 do 27 września. (PAP)