Brytyjska premier Liz Truss zapowie podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, że jej kraj przeznaczy w przyszłym roku na pomoc Ukrainie co najmniej tyle samo, co w tym - przekazało we wtorek Downing Street.

Wielka Brytania do tej pory przekazała Ukrainie pomoc w wysokości 2,3 mld funtów i pod tym względem ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym. Kieruje też programem szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach, do którego włączyło się też kilka innych krajów. Reklama "Zwycięstwa Ukrainy w ostatnich tygodniach były inspirujące. Raz po raz ci dzielni ludzie wbrew wątpiącym pokazywali, co mogą zrobić, gdy otrzymają wojskowe, gospodarcze i polityczne wsparcie, którego potrzebują. Moje przesłanie do narodu ukraińskiego jest następujące: Wielka Brytania będzie nadal stała za wami na każdym kroku. Wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem" - powiedziała Truss w oświadczeniu wydanym przez Downing Street przed jej podróżą do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego. Będzie to pierwsza podróż zagraniczna w nowej roli dla Truss, która zaledwie dwa tygodnie temu objęła stanowisko premiera. Przez poprzedni rok, jako szefowa dyplomacji była jednak mocno zaangażowana w udzielanie pomocy Ukrainie i nakładanie sankcji na reżim Władimira Putina w Rosji. Reklama Jak zapowiedziano, Truss wezwie też innych światowych przywódców do wzmożenia wysiłków w celu uniemożliwienia Rosji czerpania profitów z eksportu energii, a także w celu skończenia zależności energetycznej od autorytarnych reżimów. "Zakręcając kurki gazociągu Nord Stream, Putin skazał miliony ludzi w Europie na chłodniejszą i trudniejszą zimę. O zbyt wielu życiach ludzkich - na Ukrainie, w Europie i na całym świecie - decyduje zależność od rosyjskiej energii. Musimy pracować razem, aby zakończyć to raz na zawsze" - podkreśliła Truss. Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP) bjn/ tebe/