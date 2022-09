Liczba osób, które w ostatnich dniach skrytykowały kanclerza Olafa Scholza z powodu wstrzymywania dostaw czołgów dla Ukrainy, jest długa. Zaczęło się od wywiadu amerykańskiej ambasador w Berlinie Amy Gutmann, która stwierdziła, że z zadowoleniem przyjmuje to, co Niemcy robią w ramach wsparcia dla Ukrainy, ale oczekiwania ma większe. Później w serwisach społecznościowych ambasada precyzowała, że każdy kraj może robić, co chce, ale za Odrą zostało to uznane jako kolejny pstryczek w nos kanclerza.