"Podjęłam decyzję o zwołaniu na 2 września pilnego posiedzenia Sejmu. Chcę, aby Izba przyjęła m.in. trzy bardzo ważne społecznie projekty" - powiedziała Elżbieta Witek.

Wyjaśniła, że chodzi m.in. o przyjęte we wtorek projekty dwóch ustaw, które mają pomóc w dofinansowaniu ciepła z innych źródeł niż węgiel. Pierwsza dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego. Drugi projekt powiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

Trzeci projekt, którym mają zająć się w przyszły piątek posłowie, zakłada szczególne wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Projekt ustawy przewiduje, że o pomoc będą mogli ubiegać się nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę - powiedziała w środę PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rząd przyjął projekt w środę w trybie obiegowym.(PAP)

