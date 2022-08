Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Węgier, otrzymały już zielone światło dla swoich krajowych planów odbudowy – to dokumenty, w których zapisano, na co kraj zamierza wydać pieniądze z Funduszu Odbudowy, oraz kamienie milowe, których realizacja warunkuje wypłatę euro. Do tego jednak nie dochodzi automatycznie – każdy kraj musi zawnioskować o konkretne kwoty na dany cel i wywiązać się ze spełnienia kamieni milowych, do których zobowiązał się w danym przedziale czasowym. Jak na razie środki nie zostały jeszcze przyznane pięciu państwom – bądź to przez procedowanie wniosków, na których rozpatrzenie Komisja Europejska ma dwa miesiące, bądź przez brak wniosku ze strony danego rządu. Wśród tych, którzy nie są jeszcze beneficjentami unijnego planu odbudowy gospodarek po pandemii (a obecnie także w wyniku kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie), znajdują się wciąż: Polska, Szwecja, Holandia, Bułgaria i Irlandia. Polska – według informacji przekazanych DGP wczoraj przez KE – wciąż nie zawnioskowała o wypłatę pierwszej transzy pieniędzy. Aplikacja i pozytywna ocena to jednak pierwszy etap. Potem musi go jeszcze zaakceptować Komitet Ekonomiczno-Finansowy składający się z urzędników reprezentujących krajowe administracje, banki centralne, Europejski Bank Centralny i KE.