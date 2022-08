W rezultacie 73 posłów z bloku as-Sadra zrezygnowało w czerwcu z mandatów, czyniąc sojuszników Iranu najsilniejszą grupą parlamentarną. As-Sadr wciąż pozostaje jednak jednym z bardziej wpływowych polityków. W ostatnich latach budował swoją wiarygodność jako iracki nacjonalista, sprzeciwiający się zarówno wpływom Stanów Zjednoczonych , jak i Iranu. Setki jego zwolenników dwukrotnie wtargnęły w ubiegłym tygodniu do parlamentu, skandując antyirańskie hasła. Do szturmu na parlament mieszkańców zmotywowała nominacja Muhammada as-Sudaniego na premiera, którą przegłosowały ugrupowania proirańskie. Protesty miały ostrzec ekipę as-Sudaniego przed potencjalną eskalacją, która mogłaby nastąpić, gdyby sojusznik ajatollahów stanął na czele rządu. – To niejedyny powód, dla którego wyszliśmy z domów. Chcemy większych zmian, w tym poprawek do konstytucji – tłumaczy DGP uczestnik protestów, Anmar Hajdar. – Świat z niepokojem obserwuje sytuację w Iraku. Jeśli kryzys się przedłuży, może sparaliżować iracką gospodarkę i zatrzymać przepływ ropy, wywołać wzrost jej cen i w konsekwencji zaszkodzić światowej gospodarce – mówił na antenie państwowej telewizji iracki analityk Ali Mustafa.