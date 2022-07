Świat po 24 lutego potępił inwazję na Ukrainę. Rezolucję w tej sprawie poparło 141 członków ONZ, czyli 74 proc. wszystkich, a przeciw głosowało tylko pięciu: Białoruś, Erytrea, Korea Północna, Rosja i Syria. W Afryce podejście do wojny jest bardziej zniuansowane. Kontynent nie dołączył do zachodnich sankcji na Rosję. „Większość niebiałej ludzkości wspiera Rosję w sprawie Ukrainy. Putin ma całkowitą rację” – napisał po 24 lutego gen. Muhoozi Kainerugaba, syn prezydenta Ugandy. Spośród 52 państw tego kontynentu rezolucję poparło 27, czyli 52 proc. Wśród krajów, które wstrzymały się od głosu albo w ogóle nie wzięły udziału w głosowaniu, widoczna była nadreprezentacja Afryki. Kraje afrykańskie stanowią 27 proc. członków ONZ, ale wśród tych, które nie zdecydowały się na zabranie stanowiska w tej sprawie, stanowiły one aż 51 proc.