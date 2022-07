Amerykańscy eksperci spodziewają się, że Rosja może podjąć kolejną próbę zajęcia Charkowa, drugiego co do wielkości miasta kraju. Institute for the Studies of War (ISW) napisał w sobotę, że „Kreml mógł wydać rosyjskim siłom rozkaz wzięcia pod kontrolę całego obwodu charkowskiego mimo nadzwyczaj niskiego prawdopodobieństwa sukcesu”. Rosyjski resort obrony potwierdził wcześniejszą analizę ISW, że ogłoszona po zdobyciu Lisiczańska 10-dniowa pauza operacyjna się skończyła. Dotychczasowe prognozy zakładały, że kolejnym celem Rosji będzie zajęcie reszty obwodu donieckiego z jego tymczasową stolicą Kramatorskiem na czele. Kierunek charkowski był drugorzędny, co więcej, po wycofaniu się Rosjan z obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego Ukraińcom udało się też odepchnąć agresora od obwodnicy Charkowa, co nieco osłabiło częstotliwość ataków artyleryjskich na miasto.