Oba kraje spierają się o historię, a Sofia domagała się od Skopje m.in. zmian w konstytucji uznających prawa mniejszości bułgarskiej i rezygnacji z umieszczania w unijnych dokumentach sformułowania „język macedoński” (Bułgarzy uważają, że jest on dialektem bułgarskiego). Francuska prezydencja, która prowadziła rozmowy z obiema stolicami, poinformowała o porozumieniu w czwartek, czyli ostatniego dnia swoich prac. Choć propozycję musi jeszcze zaakceptować północnomacedoński parlament, wiele wskazuje na to, że prezydent Emmanuel Macron, partner Petkowa z frakcji Odnówmy Europę, pogodził zwaśnione strony. Według źródeł DGP, gdyby jednak nie doszło do porozumienia, w czasie rozpoczętego 1 lipca czeskiego przewodnictwa możliwe będzie rozdzielenie ścieżki akcesyjnej Albanii i Macedonii Płn., by nie blokować przynajmniej rokowań z Tiraną.