Dziesiątki tysięcy Gruzinów wyszły w poniedziałkowy wieczór na ulice Tbilisi, by wyrazić poparcie dla integracji europejskiej. To reakcja na piątkową rekomendację Komisji Europejskiej, by na szczycie Unii 23–24 czerwca przyznać status kandydatów do członkostwa Mołdawii i Ukrainie, ale nie Gruzji. Tbilisi miałoby uzyskać tylko perspektywę członkowską, czyli niewiążącą deklarację, że w przyszłości może liczyć na akcesję. Ostateczną decyzję podejmą unijni liderzy.