Brytyjski premier Boris Johnson wygrał przeprowadzone w poniedziałek wieczorem partyjne głosowanie nad wotum zaufania dla niego i pozostanie liderem Partii Konserwatywnej, a tym samym - szefem rządu.

Za odwołaniem Johnsona z funkcji lidera partii opowiedziało się 148 posłów, poparło go - 211. Aby wniosek o jego odwołanie przeszedł, musiało go poprzeć co najmniej 180 posłów.

Zgodnie z regulaminem Partii Konserwatywnej, zwycięstwo Johnsona oznacza, że następny wniosek o przeprowadzenie głosowania nad wotum zaufania nie może zostać złożony przed upływem 12 miesięcy. (PAP)

Głosowanie ws. odwołania Johnsona

Posłowie rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej w poniedziałek wieczorem głosowali nad odwołaniem premiera Borisa Johnsona z funkcji lidera. Gdyby wniosek przeszedł, Johnson automatycznie straciłby stanowisko szefa rządu.

Głosowanie było tajne. Wyniki poznaliśmy o godz. 22 czasu polskiego.