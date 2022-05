Ściągnięci przez Kreml specjaliści od bomb beczkowych to nie jedyni Syryjczycy, którzy dotarli w ostatnim czasie do Europy. Na początku wojny kremlowscy urzędnicy chwalili się ponad 16 tys. zgłoszeń gotowych do walki w Ukrainie ochotników z Bliskiego Wschodu. Jednak Bassam al-Ahmad z organizacji Syryjczycy na rzecz Prawdy i Sprawiedliwości przekonywał pod koniec marca na łamach DGP, że ostatecznie w Ukrainie mogło się ich znaleźć maksymalnie kilkuset, a nie 16–40 tys. (takie szacunki pojawiały się po stronie ukraińskiej). Teraz media donoszą, że dotychczas do walki po stronie Rosji zgłosiło się od 800 do 1 tys. syryjskich żołnierzy. Kreml obiecał im pensje w wysokości od 1,5 do 4 tys. dol., czyli nawet 20 razy więcej, niż mogliby zarobić w kraju. Wśród ochotników mieliby być zarówno syryjscy żołnierze, jak i byli rebelianci oraz doświadczeni bojownicy, którzy przez lata walczyli z Państwem Islamskim.