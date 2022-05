Reklama

"87. dnia wojny na pełną skalę okupanci wciąż strzelają z artylerii do prawie wszystkich miejscowości hromady (gminy-PAP) Derhacze. Wróg używa amunicji kasetowej oraz strzela do miejscowości na linii frontu z czołgów i moździerzy, wystrzeliwuje pociski z helikopterów" – napisał Zadorenko na Facebooku.

Szef władz leżącej w obwodzie charkowskim hromady zaznaczył, że mimo ostrzału przedsiębiorstwa dostarczające prąd, wodę i gaz wciąż działają. Tam, gdzie to możliwe, władze niosą pomoc humanitarną. Żywność przekazywana jest między innymi do ośrodka zdrowia, do którego ewakuowano część mieszkańców najbardziej dotkniętych walkami miejscowości – podał Ukrinform.(PAP)

