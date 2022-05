Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowało w sobotę, że do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu przypłynął tankowiec „Maran Gas Apollonia” z ładunkiem ponad 65 tys. ton LNG, czyli ponad 90 mln m sześc. gazu po regazyfikacji.

Pierwszy ładunek od Venture Global LNG

Jak podano, "to pierwsza dostawa zrealizowana statkiem wyczarterowanym przez PGNiG, a zarazem pierwszy ładunek, jaki Grupa odebrała od amerykańskiego Venture Global LNG, z którym ma podpisane wieloletnie umowy na zakup skroplonego gazu ziemnego".

"Do tej pory kupowaliśmy tylko ładunki LNG, które miały zapewniony transport. Teraz kupujemy gaz również bezpośrednio z terminali skraplających. To zdecydowanie poszerza nasze możliwości pozyskania LNG. Własna flota daje nam dostęp do rynku kontraktów free-on-board, a więc takich, w których to kupujący odpowiada za odbiór i transport LNG od producenta – podkreśliła, cytowana w komunikackie spółki, prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGNiG poinformowało, że ładunek LNG, który dotarł w sobotę do Świnoujścia odebrano w terminalu skraplającym Calcasieu Pass w Luizjanie, należącym do amerykańskiej spółki Venture Global LNG. Od przyszłego roku PGNiG zacznie odbierać z tego terminalu 1,5 mln ton LNG (2 mld m sześc. gazu ziemnego, po regazyfikacji) rocznie.

Przypomniano, że PGNiG ma też umowę długoterminową z Venture Global, która zakłada odbiór 4 mln ton (ok. 5,3 mld m sześc. gazu ziemnego, po regazyfikacji) z terminalu skraplającego Plaquemines w Luizjanie.

"Już wkrótce, w ramach wieloletnich umów z PGNiG nasza firma będzie dostarczać LNG, które zaspokoi istotną część zapotrzebowania polskich odbiorców na gaz. Dzięki temu, że kontrakty te zostały oparte na formule free-on-board, PGNiG będzie nie tylko odbiorcą, ale także regionalnym liderem w dostawach i handlu LNG" – zaznaczył prezes Venture Global LNG Mike Sabel.

Formuła free-on-board

PGNiG podkreśliło, że formuła free-on-board obowiązuje w obu kontraktach PGNiG z Venture Global LNG. To m.in. z myślą o ich realizacji PGNiG podpisała umowy na czarter tankowców do przewozu LNG. Osiem jednostek o pojemności 174 tys. ton skroplonego gazu ziemnego każda, zostanie zbudowanych na potrzeby Grupy. Pierwsze dwie wejdą do użytku w przyszłym roku, kolejne dwie – w 2024 r. a cztery pozostałe – w 2025 r. - podała polska spółka.

Jak podał PGNiG, Grupa zdecydowała się też wyczarterować trzy jednostki w tym roku, z czego dwie w pierwszym półroczu. "Jednym z nich jest +Maran Gas Apollonia+, której armatorem jest Maran Gas Maritime – spółka należąca do koncernu Angelicoussis Group. Maran Gas Maritimie będzie również armatorem dwóch z ośmiu gazowców budowanych dla PGNiG" - poinformowało PGNiG.

"Niedawno nasze firmy zawarły długoterminowe umowy czarteru dwóch tankowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego" – stwierdził, cytowany, wiceprezes Angelicoussis Group Sveinung J. S. Stohle.

Zwrócił uwagę, że obecną sytuacją na świecie takie partnerstwo "dwóch silnych europejskich firm jest bardziej istotne niż kiedykolwiek".

PGNiG podało, że LNG dostarczone przez „Maran Gas Apollonia” to już 17. dostawa LNG odebrana przez PGNiG w terminalu w Świnoujściu w br. i 165. od początku działania instalacji.

"Gazoport należący do Gaz-Systemu dysponuje od tego roku mocą regazyfikacyjną 6,2 mld m sześc. gazu rocznie (5 mld m sześc. w poprzednich latach). Dzięki kolejnym inwestycjom możliwości regazyfikacyjne terminalu wzrosną w 2024 r. do 8,3 mld m sześc. gazu rocznie. PGNiG zarezerwowało 100 proc. mocy regazyfikacyjnych instalacji" - zaznaczyła spółka.

Gazociąg Polska-Litwa przesłał gaz do Kłajpedy

PGNiG dodało, że 6 maja br. odebrało pierwszą dostawę LNG poza granicami Polski, która została dostarczona do terminalu LNG w Kłajpedzie na Litwie. Większość dostarczonego tam gazu została przesłana do Polski nowo otwartym gazociągiem Polska-Litwa, a cześć została zaoferowana na rynek państw bałtyckich.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w ubiegłym roku aneksy do umów z amerykańskimi spółkami Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines dotyczące zakupu dodatkowych 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie przez 20 lat. W efekcie, łączny wolumen LNG, które PGNiG będzie odbierać od Venture Global LNG, wzrośnie do 5,5 mln ton rocznie, co odpowiada ok. 7,4 mld m sześc. po regazyfikacji.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Prowadzi poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, międzynarodowy obrót gazem, sprzedaż i dystrybucję, a także wytwarza ciepło i energię elektryczną. W skład Grupy wchodzi ponad 30 spółek, które zatrudniają 25 tys. pracowników. PGNiG działa m.in. w Polsce, na Litwie, w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego akcje od 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Venture Global jest długoterminowym dostawcą amerykańskiego LNG, produkowanego z gazu z północnoamerykańskich złóż tego paliwa. Pierwszy zakład Venture Global, Calcasieu Pass, rozpoczął produkcję LNG w styczniu 2022 r. Spółka rozwija dodatkowe moce skraplające w Luizjanie, które pozwolą na produkcję 60 mln ton LNG rocznie.

Grupa Angelicoussis ma 163 statki, m.in, masowce, tankowce i gazowce, z czego 13 jest w budowie.

Maran Gas Maritime to jednostka biznesowa Grupy Angelicoussis odpowiadająca za obsługę techniczną, operacyjną i handlową gazowców. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ amac/