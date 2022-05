Reklama

„Departament aktywnie stara się zawrzeć umowę na zakup 10 (dronów) Switchblade 600 (…) Data ich dostarczenia będzie ustalona po przyznaniu kontraktu” – oświadczyła w środę rzeczniczka Pentagonu Jessica Maxwell.

USA zobowiązały się do dostarczenia Ukrainie co najmniej 700 dronów Switchblade, a około 100 zostało już przekazanych. Były to maszyny ze starszej serii 300, ważące 2,5 kilograma i opracowane do atakowania żołnierzy i lekkich pojazdów. Ich zasięg wynosi około 10 km i mogą utrzymywać się w powietrzu ponad celem przez 15 minut – wynika z danych firmy AeroVironment, która opracowała drony.

Maszyny z nowej serii Switchblade 600, produkowane przez kalifornijską firmę Simi Valley, ważą około 23 kilogramów, mogą przelecieć ponad 38 kilometrów i utrzymywać się w powietrzu 40 minut przed atakiem, do którego wykorzystują głowicę przeciwpancerną. Operator ma do dyspozycji tablet z systemem kontroli uderzenia, a pocisk może być sterowany ręcznie – wyjaśnił Bloomberg.

Nowe drony Switchblade 600 zostaną zakupione w ramach wartego 300 mln dolarów pakietu śmiercionośnej broni, która ma zostać przekazana Ukrainie na mocy decyzji ogłoszonej przez Pentagon w kwietniu. W ubiegłym tygodniu ministerstwo obrony złożyło w firmie AeroVironment zamówienie na 300 kolejnych dronów typu Switchblade serii 300 za 17,8 mln dolarów. Zwiększyło to wartość łącznego zamówienia na te maszyny do 144 mln dolarów.(PAP)