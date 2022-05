Niezależnie jednak od tego, jak długo faktycznie mógłby potrwać proces akcesji do UE, potrzebna będzie do tego jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw członkowskich. A w przypadku głównych aktorów unijnej sceny panuje dość powszechna zgoda, że miejsce Ukrainy jest w Europie, ale na miejsce w Unii (nawet mimo przyznania statusu państwa kandydującego) przyjdzie Kijowowi poczekać. Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock która jako jedyny na razie przedstawiciel rządu została zaproszona do Kijowa, również nie kryje wsparcia dla francuskiej wizji współpracy z Ukrainą. Przedwczoraj, przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim, ostrzegała, że nie będzie żadnej drogi na skróty dla Ukrainy do pełnego członkostwa w UE. Choć, podobnie jak Macron, sugerowała, że wkrótce może zostać nadany Ukrainie status państwa kandydującego, jednak nie może się to – jej zdaniem – wiązać z „fałszywymi obietnicami” szybkiego członkostwa, na które liczą władze kraju, z Zełenskim na czele. Zarówno Baerbock, jak i Macron rozwiali w ostatnich kilku dniach wątpliwości, jakoby państwa „starej Unii” pozwoliły stworzyć specjalną ścieżkę dla ukraińskiej akcesji. Mimo że dotychczasowe etapy procedury ubiegania się o członkostwo zostały zrealizowane w nadzwyczajnym tempie, a na opinię KE niektóre kraje oczekiwały przez długie miesiące lub lata, to cezurą może stać się szczyt unijnych liderów zaplanowany na 23 i 24 czerwca. Wówczas to, jeśli do tego czasu KE wyda opinię, 27 państw będzie mogło ustosunkować się do kwestii nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego. Zgodnie z art. 49 traktatu o UE status ten nadaje Rada UE (tj. ministrowie państw członkowskich) jednomyślnie, ale to Rada Europejska (czyli unijni liderzy) zatwierdza go ostatecznie. Nawet jeśli pod koniec czerwca w Unii dominować będzie głos wschodniej części Wspólnoty, a Ukraina otrzyma status państwa kandydującego, to dalsze negocjacje mogą potrwać wiele lat.