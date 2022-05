To mit, w który chcielibyśmy wierzyć. Prawdą jest, że Komitet Matek Żołnierzy Rosji odgrywał ogromną rolę podczas wojny w Afganistanie, informując społeczeństwo o tym, co naprawdę dzieje się na froncie, i wywierając silny wpływ na ówczesne władze. Podobnie było podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej, kiedy rosyjskie matki jeździły na Kaukaz, próbując wyciągnąć synów z armii. Przed oczami stają zdjęcia rosyjskich matek, które zrobił wtedy Krzysztof Miller. Problem został nagłośniony. I mógł mieć znaczenie dla postrzegania wojny przez rosyjską opinię publiczną. Ale dziś to inna Rosja. Chciałbym mieć nadzieję na to, że rosyjskie matki - jako symbol wszystkich tych, którzy rozumieją konsekwencje wojny - doprowadzą do zmiany. Niestety nie widzę żadnych przesłanek do tego, by przyjąć, że to możliwe.

Znamienne są reakcje matek na wiadomości synów z frontów - nie chcą wierzyć w to, co się dzieje, wypierają: to naturalny mechanizm, dodatkowo wzmocniony przez propagandę, w ostatnich ośmiu latach wyjątkowo perfidną. Możemy śledzić komentarze Rosjan w mediach społecznościowych. Dojmujące są uliczne sondy, a według ośrodków badań społecznych Lewada oraz WCIOM ponad 80 proc. Rosjan popiera Putina. Nawet biorąc pod uwagę to, że w krajach autorytarnych sondaże obarczone są dużym ryzykiem, i zakładając, że realne poparcie dla wojny utrzymuje się na poziomie 50 proc., to wciąż bardzo dużo: to masa, która może mieć decydujące znaczenie dla kształtowania polityki państwa. Rosjanie pytani o poparcie dla prezydenta, rządu i armii, odpowiadają inaczej niż obywatele państw demokratycznych, którzy kierują się światopoglądem konserwatywnym, liberalnym czy lewicowym. W Rosji linia polaryzacji biegnie inaczej: państwo versus inni, zdrajcy. Badania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wykazały, że bardzo wysoki jest poziom utożsamienia dobra wspólnego z polityką państwa: jeżeli państwo podejmuje jakieś działania, to duża grupa Rosjan uważa, że muszą być one dobre z samej definicji. To bezcenny zasób dla Kremla. Argumenty służące uzasadnieniu agresji na Ukrainę w 2014 r. - sprawiedliwość historyczna, konieczność dziejowa, obrona ludności - powtarzają się. Chcielibyśmy wierzyć, że to propaganda sprawia, iż Rosjanie je przyjmują, a kiedy tylko przestanie na nich oddziaływać, będą zupełnie inni. Ale pojawia się pytanie, czy nie jest jednak tak, że to obecna władza bardzo dobrze czuje emocje społeczne i odwołuje się do nich, niekiedy je wzmacniając. Na Zachodzie obśmiewamy Putina mówiącego o denazyfikacji Ukrainy, ale w rosyjskiej świadomości pojęcia „nazisty” i „nazizmu” mają zupełnie inny ładunek emocjonalny. Kremla nie obchodzi to, czy my się z tego śmiejemy, ale czy to działa na Rosjan. A wielu z nich w to wierzy, dostali na tacy archetypicznego wroga, którym jest właśnie jakkolwiek zdefiniowany nazista. Władza podkręca nastroje, co jest bardzo niebezpieczne: prędzej czy później na jej szczytach dojdzie do wymiany, ale pozostanie w ten sposób ukształtowane i pozbawione zdolności do autorefleksji społeczeństwo. Nie jestem optymistą: uważam, że w Rosji nie nastąpi proces, który miał miejsce w Japonii i Niemczech po drugiej wojnie światowej, przed nami dekady radzenia sobie z rosyjskim społeczeństwem - niestabilnym, coraz biedniejszym, za co część będzie obwiniać Zachód. Z nadziei na zmianę, której przecież emanacją było założone 11 lat temu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, pozostały drzazgi. Do rozmowy można przystąpić ze stroną, która jednoznacznie oceni obecnie prowadzoną wojnę, bo tu nie ma miejsca na niuansowanie: a czy Rosjanie to przepracują.