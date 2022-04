Jeśli te prognozy się potwierdzą, Lublana porzuci drogę wyznaczoną przez Węgry Viktora Orbána, sojusznika Janšy, i wróci do europejskiego głównego nurtu politycznego. Nowy gabinet niemal na pewno stworzy Golob. Poza GS i SDS do parlamentu wejdą jeszcze trzy partie: chadecka Nowa Słowenia (6,8 proc.), Socjaldemokraci Tanji Fajon (6,6 proc.) i Lewica (4,4 proc.). Chadecy to koalicjanci SDS, ale dwóm pozostałym partiom zdecydowanie bliżej do zielono-liberalnego Ruchu Wolności niż skręcających coraz bardziej w prawo demokratów. Dla Fajon czwarte miejsce to przy tym klęska. Przed pojawieniem się Goloba to ona miała walczyć z Janšą o zwycięstwo.