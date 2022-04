Użycie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju do finansowania ukraińskiego wojska walczącego z rosyjską inwazją było określane w Brukseli jako „moment przełomowy” dla historii UE i złamanie tabu – pierwszy raz bowiem organizacja o charakterze gospodarczym zdecydowała się aktywnie wesprzeć stronę konfliktu zbrojnego własnymi środkami finansowymi. Wczoraj ministrowie państw członkowskich zaakceptowali kolejną transzę z tego instrumentu w wysokości 0,5 mld euro, co wraz z poprzednimi dwoma transzami daje łączną kwotę 1,5 mld euro. O skorzystanie z tych środków mogą zwracać się kraje UE, które decydują się na wysłanie broni lub sprzętu wojskowego przez wschodnią granicę Polski. Choć traktaty UE zabraniają Brukseli wykorzystywania standardowych instrumentów budżetowych do finansowania operacji wojskowych, to Europejski Instrument na rzecz Pokoju – opiewający łącznie na 5 mld euro – jest wyłączony z tej zasady jako instrument pozabudżetowy.