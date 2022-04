Pracujemy nad korytarzem do Zaporoża. W Mariupolu mamy do czynienia z katastrofą humanitarną na skalę globalną. Wszyscy widzimy katastrofalne skutki nalotów, jakie przeprowadza rosyjski okupant na obiekty cywilne. Według stanu na czwartek na godz. 12.30 45 autobusów , które rano wysłaliśmy z Zaporoża w stronę Berdiańska, stoi zablokowanych na punkcie kontrolnym w Wasyliwce i Rosjanie nie chcą ich przepuścić dalej (ostatecznie nie zdołały one tego dnia dotrzeć do celu - red.). Brakuje pośrednika, który mógłby stać między stronami i odnotowywać fakty łamania zawieszenia broni w korytarzu humanitarnym. Umawiamy się wieczorem, że o godz. 9 rano my i okupanci wstrzymujemy ogień, ale nie ma nikogo - ani Czerwonego Krzyża, ani ONZ, ani innej struktury - która mogłaby odnotowywać naruszenia i pociągać do odpowiedzialności winnych za to Rosjan; korytarz do Mariupola biegnie przez tereny tymczasowo okupowane.