"To strasznie i całkowicie nie do zaakceptowania, że mordowani są cywile. To podkreśla, że wojna musi się zakończyć" - powiedział Stoltenberg, komentując informacje o zbrodniach popełnionych w Buczy w obwodzie kijowskim.

Jak przypomina Reuters, Stoltenberg udzielił wywiadu dzień po odnalezieniu przez ukraińskie wojska ciał około 300 cywilów zabitych przez Rosjan w Buczy pod Kijowem. Szef NATO określił te morderstwa jako "okrucieństwa" niewidziane w Europie od dziesięcioleci.

W jego ocenie osobą, na której spoczywa odpowiedzialność za zakończenie wojny na Ukrainie, jest Putin. Jak dodał, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze powinien przeprowadzić śledztwo w sprawie "możliwych zbrodni wojennych dokonanych na Ukrainie".

W tym samym wywiadzie Stoltenberg zauważył, że opuszczenie przez rosyjskie wojska obwodu kijowskiego "nie jest prawdziwym wycofaniem się", a raczej przegrupowaniem w celu uzupełnienia zapasów i broni. Ostrzegł, że nie należy być zbyt "optymistycznym, ponieważ ataki będą kontynuowane".(PAP)