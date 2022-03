Wołodymyr Zełenski wystąpił wczoraj zdalnie przed amerykańskim Kongresem. Prezydent Ukrainy zaproponował utworzenie koalicji Zjednoczonych dla Pokoju (U24). – Pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Byłoby sprawiedliwie, gdyby zakończyła się w ciągu doby, aby zło zostało od razu ukarane. Dzisiejszy świat nie ma takich instrumentów – powiedział. – Proponujemy utworzenie U24, związku odpowiedzialnych państw, które mają siły i sumienie, by powstrzymywać konflikty. W ciągu 24 godzin nadawać wszelką niezbędną pomoc. Jeśli trzeba, dostarczać broń, jeśli trzeba – sankcje . Pomoc humanitarną, polityczną i finansową – dodawał Zełenski. Jego zdaniem U24 mogłoby działać w podobny sposób w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych albo epidemii. To kolejny ambitny pomysł na działania Zachodu po zgłoszonym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie pomyśle wysłania do Ukrainy misji pokojowej NATO. Polscy dyplomaci mają zbierać państwa chętne do udziału w misji stabilizacyjnej w Ukrainie lub do poparcia samego pomysłu.