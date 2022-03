Robert Krasowski w książce „Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt”, w której jeden z rozdziałów jest poświęcony ocenie polityki zagranicznej Lecha i Jarosława Kaczyńskich, pisze o „przerysowanych gestach”, w których bracia Kaczyńscy są mistrzami. Dalej przekonuje jednak, że w przypadku krajów – nazwijmy to umownie – z geopolitycznego przedpokoju, te przerysowane gesty mają sens, bo zaznaczają ich odrębność i windują oczekiwania. To z kolei sprawia, że w realnych negocjacjach i w realnej polityce kraj o relatywnie niedużym potencjale może osiągać cele znacznie powyżej swojej wagi. Dokładnie tak samo jest z propozycją wysłania do Ukrainy sił pokojowych pod flagą NATO. Nie chodzi o to, że taka misja mogłaby zaistnieć. Chodzi o przesunięcie oczekiwań do stratosfery i uzyskanie czegoś z górnej półki. Czymś takim może być np. próba wypracowania dla Ukrainy – po zawieszeniu broni – gwarancji bezpieczeństwa w formie umowy międzynarodowej, a nie deklaracji, stworzenie realnego planu odbudowy państwa i jego infrastruktury, czy nadanie statusu kandydata do UE . Umowa jest źródłem prawa międzynarodowego i nie można jej tak łatwo pogwałcić, jak np. deklaracji budapeszteńskiej z 1994 r., która za rozbrojenie atomowe Ukrainy miała zapewnić nienaruszalność granic tego państwa. W 2014 r., gdy Putin zajmował Krym i wywoływał separatyzm na Donbasie, nikt jakby o niej nie pamiętał. Dla upierdliwców, którzy o niej mówili, był tylko jeden argument – deklaracja nie jest i nie była źródłem prawa. Gwarantowanie bezpieczeństwa umową ma inną wagę. Podobnie jak plan odbudowy czy wyciągnięcie Ukrainy z szarej strefy bezpieczeństwa poprzez nadanie jej statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.