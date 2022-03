Reklama

Po bombardowaniu zniszczona została centralna część Teatru Dramatycznego, a wejście do schronu w budynku zniszczone.

Reklama

W teatrze ukrywało się prawie tysiąc cywilów z Mariupola. Liczba zabitych i rannych jest obecnie nieznana. Wielu mieszkańców Mariupola ukrywało się w teatrze z małymi dziećmi.

"Teraz trwają zaciekłe walki. Nikt nie może dostać się do gruzów i nie wiemy, czy jacyś ludzie przeżyli. Co najstraszniejsze, nie możemy ich wydobyć spod gruzów" - napisał na Facebooku deputowany Serhij Taruta. (https://www.facebook.com/taruta)

Teatr dramatyczny wystawiał spektakle w języku rosyjskim, a ostatnio stał się schronieniem przed ciągłymi ostrzałami oblężonego Mariupola - podkreślił Taruta. Zaapelował, by rozpowszechniać informacje o ataku i by wzywać do uratowania Mariupola.