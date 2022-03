Polską stolicę Harris odwiedza w trakcie – jak to ujmuje Associated Press – „niespodziewanych zawirowań dyplomatycznych” między Waszyngtonem i Warszawą i „rzadkim momentem braku harmonii” w zjednoczonym wysiłku wspierania Ukrainy przez NATO. Sprawa rozbija się o ewentualne przekazanie do amerykańskiej bazy Ramstein w Niemczech polskich myśliwców MiG-29, do czego gotowość wyraził polski MSZ. Następnie – będąc już w dyspozycji USA – maszyny te mogłyby zostać skierowane do Ukrainy, gdzie za ich sterami zasiedliby lokalni piloci. By nie osłabiać swoich sił powietrznych, strona polska w zamian chciałby otrzymać od Stanów Zjednoczonych myśliwce o analogicznych zdolnościach operacyjnych.