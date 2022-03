400 osób ewakuowano z Wołnowachy, ewakuacje planowane z Charkowa i Sum

Członkini OBWE została zabita podczas ostrzału Charkowa

Cztery eksplozje w centrum Kijowa

Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem

Ośmiu zabitych w rosyjskich ostrzale w Iziumie, pięciu rannych w Sumach

Kolejne eksplozje w Kijowie

Około 400 osób, z czego większość to dzieci, zostało ewakuowanych z Wołnowachy w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Ewakuacje są planowane z Charkowa i Sum. "Czwarty dzień ludzie cierpią z powodu niekończącego się ostrzału rosyjskich najeźdźców. Kobiety, dzieci i osoby starsze są w strasznych warunkach, miasto przeżywa katastrofę humanitarną!" - napisano w komunikacie. Kierownictwo Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podkreśla, że w obwodzie donieckim napływają setki wezwań o pomoc. "Do tej pory ratownicy z obwodu donieckiego wraz z wolontariuszami miejskimi ewakuowali około 400 osób, z których większość to dzieci" - poinformowano.

Jak pisze agencja Ukrinform, ewakuacja planowana jest także z ostrzeliwanych przez Rosjan Charkowa i Sum. MSZ Ukrainy zwróciło się do Rosjan o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych w tych dwóch miastach w celu zorganizowania ewakuacji ludności cywilnej, w tym studentów zagranicznych. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Charkowie i Sumach, abyśmy mogli zorganizować ewakuację ludności cywilnej, w tym studentów zagranicznych, do bezpiecznych ukraińskich miast" – napisał resort na Facebooku.

OBWE: Członkini naszej misji została zabita podczas ostrzału Charkowa

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie (OBWE) poinformowała w środę wieczorem, że członkini jej misji została zabita podczas ostrzału Charkowa. Maryna Fenina, która pracowała dla misji OBWE monitorującej sytuację na Ukrainie, zginęła, „gdy dostarczała zapasy dla swej rodziny w mieście, które stało się strefą wojny" - podaje komunikat Organizacji.

Cztery eksplozje w centrum Kijowa

W centrum Kijowa w nocy ze środy na czwartek miały miejsce cztery potężne eksplozje. W pobliżu znajduje się Most Południowy, wieże operatorów telefonii komórkowej, stacja metra Przyjaźni Narodów, Dziecięcy Szpital nr 7 oraz Szpital Miejski nr 12. Eksplozje miały miejsce blisko Mostu Południowego, gdzie znajduje się tzw. Łysogórski Fort, który został wzniesiony pod koniec XIX wieku jako główny punkt obronny miasta. Miał chronić podejścia do strategicznych mostów Kijowa i być samodzielną autonomiczną fortyfikacją.

Ponadto, obecnie znajdują się tam również wieże operatorów telefonii komórkowej oraz wieża, która w czasach radzieckich m. in. tłumiła sygnał Radia Wolna Europa. Wcześniej w środę Pentagon podał, że wojska rosyjskie posuwają się w kierunku Kijowa z północnego zachodu od strony Białorusi oraz od strony Rosji z północnego wschodu.

Władze podały, że Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem

Ukraińskie władze podały w czwartek nad ranem, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Mer miasta Ihor Kołychajew poinformował, że w budynku miejskiej administracji rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich sił, aby poprosić, by "nie strzelano do ludzi" - relacjonuje AFP. Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta wezwał na Telegramie mieszkańców Chersonia, by pozostali w domach, ponieważ "okupanci (rosyjscy) są we wszystkich dzielnicach miasta i są bardzo niebezpieczni". "Mamy ogromne trudności ze zbieraniem i chowaniem ciał ofiar, dostawami żywności i leków (...), udzielaniem pomocy w wypadkach" - poinformował Kołychajew.

Zapewnił, że w rozmowach z przedstawicielami rosyjskich sił nie "poczynił żadnych obietnic", poinformował też o wprowadzeniu nocnej godziny policyjnej.

Ośmiu zabitych w rosyjskich ostrzale w Iziumie, pięciu rannych w Sumach

Osiem osób zginęło w rosyjskich ostrzale w mieście Izium w obwodzie charkowskim na Ukrainie - podały lokalne władze w nocy ze środy na czwartek. W Sumach na północy kraju w wyniku uderzenia rakiety rannych zostało pięć osób. Wiceszef rady miejskiej miasta Izium Wołodymyr Macokin poinformował na Facebooku, że w ostrzale zginęło osiem osób. W znacznym stopniu uszkodzone zostało centrum miasta. Trafiono w budynek policji.

Wcześniej Macokin napisał, że pocisk uderzył w budynek mieszkalny i zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci. W Sumach pięć osób zostało rannych w wyniku uderzenia pocisku w brygadę artyleryjską, wojskową katedrę Sumskiego Uniwersytetu Państwowego i korpus kadetów - podały władze obwodowe. Czwartek to ósmy dzień zbrojnej ofensywy Rosji przeciwko Ukrainie.

Kolejne eksplozje w Kijowie

W Kijowie w czwartek wcześnie rano miały miejsce kolejne "liczne" eksplozje w centrum, w pobliżu metra Przyjaźni Narodów, a cztery wybuchy słyszano w okolicach rejonu peczerskiego, w prawobrzeżnej części stolicy - podaje ukraiński portal Euromaidan PR.