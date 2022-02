Wciąż jest to duży znak zapytania. Możliwe, że globalna pozycja Państwa Środka się poprawi, zgodnie ze starą zasadą, gdzie dwóch się bije – Rosja i Zachód – tam trzeci korzysta. Nie jest to jednak sytuacja dla Pekinu jednoznaczna. Z jednej strony Rosja i Chiny deklarują współpracę, co oba państwa podkreślały chociażby w przeddzień zimowych igrzysk w Pekinie. Z drugiej potencjalne koszty, jakie pośrednio może wygenerować dla Chin interwencja rosyjska, a także relatywnie duża nieprzewidywalność tamtejszych włodarzy, sprawiają, że istnieje zbyt wiele ryzyk dla władz w Pekinie.