Personel placówek dyplomatycznych USA na Ukrainie zostanie przeniesiony ze Lwowa do Polski z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa - podała agencja Bloomberg. Według dziennikarzy, pracownicy mogą wrócić we wtorek, jeśli w międyzczasie nie dojdzie do inwazji na Ukrainę.

"Administracja Bidena rozkazała wszystkim pozostałym pracownikom Departamentu Stanu na Ukrainie opuszczenie tego kraju" - podała agencja, powołując się na źródła w administracji. Dyplomaci mają udać się do Polski. Reklama Reporterka Bloomberga zastrzegła jednak, że pracownicy mogą wrócić do Lwowa już we wtorek, jeśli w międzyczasie nie dojdzie do napaści na Ukrainę. Ambasada USA w Kijowie już wcześniej została przeniesiona ze stolicy do Lwowa w obawie przed rosyjską inwazją, która według USA może objąć także Kijów. osk/ jm/