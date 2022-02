Reklama

Jak przekazano, w Kijowie Truss spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Dmytro Kułebą, w Warszawie - z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem, zaś w sobotę weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Reklama

Podczas wizyty w Kijowie wygłosi przemówienie, w którym wezwie narody do poszanowania suwerenności innych i dotrzymywania swoich zobowiązań. Będzie także naciskać na Rosję, by przestrzegała porozumień międzynarodowych, które już podpisała, w tym Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach, protokołów mińskich i memorandum budapeszteńskiego, gwarantujących poszanowanie niepodległości i suwerenności Ukrainy.

"Chcemy żyć w świecie, w którym ludzie sami decydują o własnej przyszłości, wolnym od agresji i przymusu, gdzie bezpieczeństwo jest naprawdę niepodzielne i gdzie narody szanują suwerenność innych i wywiązują się ze swoich zobowiązań. Oznacza to współpracę z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie i poza nią, aby stawić czoła zagrożeniom, gdziekolwiek są na świecie. Wzywam Rosję, by obrała drogę dyplomacji. Jesteśmy gotowi do rozmów. Ale mówimy jasno - jeśli zdecyduje się kontynuować drogę agresji, będą ogromne konsekwencje przynoszące Rosji poważne koszty gospodarcze i status pariasa" - ma powiedzieć szefowa brytyjskiego MSZ w Kijowie.

W przekazanym komunikacie brytyjskie MSZ podkreśliło, że wizyta Truss jest elementem szerszych wysiłków rządu w Londynie zmierzających do deeskalacji konfliktu wokół Ukrainy. Przypominano, że Truss w tym tygodniu rozmawiała na ten temat z szefami dyplomacji Niemiec, USA, Francji, Kanady, Ukrainy i Danii, premier Boris Johnson w tym tygodniu odbył rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i japońskim premierem Fumio Kishidą, zaś minister obrony Ben Wallace w środę uczestniczył w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO.

Przypomniano również, że w zeszłym tygodniu opublikowano nowe przepisy dające rządowi możliwość nałożenia sankcji nie tylko na bezpośrednio odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę, ale na osoby i przedsiębiorstwa mające związki ze strategicznymi interesami Rosji.

Bartłomiej Niedziński (PAP)