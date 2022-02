Pogranicznicy już wcześniej przestali przepuszczać przez granicę obywateli USA, którzy zamierzali dołączyć się do protestów . Manifestacje początkowo dotyczyły wyłącznie sprzeciwu wobec obowiązkowego okazywania certyfikatów szczepionkowych podczas przekraczania granicy ze Stanami Zjednoczonymi, jednak wkrótce przerodziły się w zmasowany protest przeciwko obostrzeniom covidowym, uznawanym przez organizatorów manifestacji za naruszające prawa obywatelskie. Z sondaży wynika, że ruch kierowców ciężarówek wspiera co trzeci Kanadyjczyk. Według oficjalnych danych na COVID-19 zmarło 35,6 tys. Kanadyjczyków. Daje to 930 zgonów na 1 mln, trzykrotnie mniej niż w Polsce. 80,4 proc. mieszkańców jest w pełni zaszczepionych.