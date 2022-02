– To najbardziej niebezpieczny moment największego kryzysu bezpieczeństwa w Europie od dekad – mówił Boris Johnson na wspólnej konferencji prasowej z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas tego wystąpienia Norweg powiedział, że Sojusz ponowił zaproszenie dla Moskwy na kolejne posiedzenie Rady NATO–Rosja. Jednak atmosfera wciąż jest gorąca, co podkreśliła czwartkowa wizyta szefowej brytyjskiej dyplomacji Liz Truss w Moskwie. Jej konferencja prasowa z rosyjskim ministrem Siergiejem Ławrowem była pełna napięć. Brytyjska polityk wezwała, by Rosja odstąpiła od zimnowojennej retoryki.