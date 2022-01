Reklama

"Nie ma w porządku dziennym podawania w wątpliwość perspektyw euroatlantyckiej integracji Ukrainy. Przeciwnie, prawdziwym wsparciem Ukrainy byłoby teraz, gdyby Niemcy były liderem w udzielaniu poparcia dla członkostwa Ukrainy w NATO. To byłby pozytywny sygnał dla wszystkich" - napisał Kułeba na Twitterze, zamieszczając screenshot tytuł artykułu z wypowiedzią Baerbock.

Portal RBK-Ukraina napisał, że szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała dziennikowi "WAZ", że obecnie sprawa rozszerzenia NATO na wschód nie jest na porządku dziennym.

"Na daną chwilę rozszerzenia NATO na wschód w ogóle nie ma. Dlatego miałam długą rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Rosji w Moskwie" - podkreśliła. "Wszyscy, w tym Rosja, wiedzą, że teraz to nie jest na porządku dziennym" - wskazała, odpowiadając na pytanie o to, jaki ma stosunek do chęci Ukrainy wstąpienia do Sojuszu.

Zaznaczyła, że obecnie powinna być mowa o uregulowaniu konfliktu w Donbasie, a nie o wstąpieniu do NATO - pisze RBK-Ukraina.

Jak dodała, powiedziała szefowi MSZ Rosji Siergiejowi Ławrowowi, że każdy kraj ma prawo wyboru swoich sojuszników i bloków politycznych.

Natalia Dziurdzińska (PAP)