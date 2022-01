Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wysłały niedawno do Teheranu swojego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego na spotkanie z prezydentem Ebrahimem Ra’isim, a Iran otworzył w Arabii Saudyjskiej biuro Organizacji Współpracy Islamskiej. W ubiegłym tygodniu wspierany przez Teheran ruch Huti przeprowadził jednak śmiertelny atak na Abu Zabi. Dlaczego do niego doszło, skoro mieliśmy ostatnio do czynienia z deeskalacją napięć z państwami Zatoki Perskiej?

Pojawia się pytanie, na ile ten atak był z Iranem konsultowany. Relacje Teheranu z państwami Zatoki faktycznie poprawiły się w ostatnim czasie. Szczególnie Arabia Saudyjska i ZEA wykazywały się bardziej koncyliacyjnym podejściem. Odbyły się m.in. cztery rundy rozmów Irańczyków z Saudyjczykami. Istnieje szansa na prawdziwy przełom, ale nic konkretnego jeszcze strony nie ustaliły. Oba państwa wysyłają zresztą sprzeczne sygnały. Irańczycy mówią, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale Saudyjczycy podkreślają, że rozmowy mają dopiero charakter wstępny. Teheran próbuje prowadzić rozmowy dla samych rozmów. Nie jest w stanie zobowiązać się do jakichkolwiek konkretnych działań w tak krótkim terminie, a Rijad interesuje tylko konkretna zmiana w aktywności Iranu w regionie i programie balistycznym. Wydaje mi się, że te rozmowy nie zaszły więc na tyle daleko, by atak mógł w znaczący sposób wpłynąć na ich dalszy przebieg. Dużo bardziej zaawansowane są rozmowy z Emiratami. Toczą się od 2019 r. Pytanie, na ile ZEA te dwie sprawy powiążą. Iran może na tych rozmowach skorzystać. Przede wszystkim gospodarczo. Jeśli Abu Zabi postanowi wykorzystać to w kolejnych rozmowach z Teheranem i uwarunkować dalsze postępy w ocieplaniu relacji ograniczeniem wsparcia dla Huti, to być może okaże się ono dla Iranu bardziej kosztowne. To wciąż jednak etap wróżbiarstwa. W końcu władze w Teheranie od lat wspierają bojówki w Iraku czy Libanie i nie wydarzyło się dotychczas nic, co mogłoby to ograniczyć. Można się zastanawiać więc, czy państwa Zatoki mają aż taką moc sprawczą, by wpłynąć na Iran w tym zakresie. Zwłaszcza że dla Iranu wojna w Jemenie nie jest bardzo kosztowna. To Arabia Saudyjska inwestuje w ten konflikt znacznie więcej.