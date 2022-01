Żołnierze zostali przetransportowali z Ałmaty w Kazachstanie do bazy Iwanowo-Siewiernyj w obwodzie moskiewskim.

W czwartek rano ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu wycofywania z Kazachstanu żołnierzy i sprzętu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB) pod dowództwem Rosji. Zaczęły one przekazywać siłom kazachskim ochraniane obiekty.

Na prośbę prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa 6 stycznia do kraju przybył ponad 2-tysięczny kontyngent wojsk z Rosji, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu i Białorusi. Według zapowiedzi siły te miały m.in. zapewnić ochronę kluczowych obiektów administracyjnych i wojskowych po antyrządowych demonstracjach i zamieszkach, które wybuchły w Kazachstanie 2 stycznia.

Tokajew ogłosił w środę, że misja pokojowa sił ODKB została zakończona. Ich wycofywanie ma trwać 10 dni.

ODKB to utworzony po rozpadzie ZSRR blok wojskowo-polityczny, w skład którego wchodzą, oprócz Rosji, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

W składzie tzw. misji pokojowej ODKB do Kazachstanu przybyły m.in. jednostki rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, kompania sił pokojowych ze składu brygady wojsk powietrznodesantowych Białorusi, ok. 150-osobowy oddział żołnierzy sił specjalnych Kirgistanu, 100 wojskowych z Armenii i ok. 200-osobowy batalion z Tadżykistau.

Protesty w Kazachstanie wybuchły 2 stycznia i początkowo były związane z dwukrotną podwyżką cen gazu LPG, lecz z czasem rozszerzyły się i nabrały charakteru politycznego. W Ałmaty doszło do masowych aktów agresji i wandalizmu. Władze ogłosiły, że była to próba zamachu stanu, kierowana przez „uzbrojonych bojowników”.

