Według mediów prezydent nie wykazywał objawów Covid-19. Już wcześniej przyjął dwie dawki szczepionki przeciw tej chorobie, a podczas pobytu w Centralnym Szpitalu Wojskowym (CVN), który rozpoczął się 10 października, dostał też trzecią dawkę.

Wiadomość o powrocie szefa państwa do szpitala potwierdzili przedstawiciele prywatnej firmy Senior Home Group, która w czwartek przejęła odpowiedzialność za zdrowie Zemana, po tym jak opuścił on szpital na własną prośbę. Ovczaczek dodał, że powrót Zemana do CVN odbywa się przy współpracy z dyrektorem placówki, lekarzem prowadzącym Miroslavem Zavoralem.

Zeman przebywał w szpitalu przez 46 nocy - początkowo na oddziale intensywnej terapii, później na innych oddziałach.

Na piątek w Lanach, położonej pod Pragą rezydencji szefa państwa, zaplanowano ceremonię mianowania Petra Fiali premierem. Szef kancelarii prezydenta Vratislav Mynarz zapowiadał w czwartek, że przyszłym tygodniu Zeman będzie spotykać się z kandydatami na członków centroprawicowego rządy Fiali. Ovczaczek poinformował, że zaplanowany program prezydenta nie będzie realizowany.