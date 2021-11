Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu ma się odbyć w czwartek. Na jego czele przez pierwsze półtora roku ma stać były minister obrony Nicolae Ciucă, a później zastąpi go nominowany przez socjaldemokratów Marcel Ciolacu. PSD będzie kontrolować resorty finansów, rolnictwa, obrony i transportu, a PNL, która wygrała ubiegłoroczne wybory , otrzyma ministerstwa energii, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i zagranicznych. Pierwotnie liberałowie sprzeciwiali się połączeniu sił z PSD. Ostatecznie obie strony doszły do wniosku, że kraj potrzebuje stabilnego rządu w dobie pandemii. Rumunia od tygodni ma jedne z najwyższych wskaźników infekcji i zgonów na świecie. To ogromne wyzwanie dla tamtejszej ochrony zdrowia. Szczególnie że odsetek zaszczepionych obywateli znacząco odbiega od średniej światowej. Pełną dawkę w Rumunii przyjęło zaledwie 30,7 proc. mieszkańców (światowy poziom wyszczepienia wynosi 42,4 proc.). - Rumuni oczekują, że dostarczymy rozwiązań, które pomogą w walce ze skutkami pandemii i kryzysu energetycznego - powiedział Ciucă. Rząd skupi się także na problemach społecznych. PSD dąży do podwyższenia emerytur i dodatków rodzinnych, które mają złagodzić skutki inflacji.