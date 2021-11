"To włoski sukces, zorganizowaliśmy bezprecedensową kampanię, docierającą do wszystkich, na którą ludność odpowiedziała z przekonaniem"- oświadczył przedstawiając te dane nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo.

Podkreślił, że do tej pory od początku kampanii szczepień w grudniu zeszłego roku we Włoszech podano 95 mln dawek preparatów przeciwko Covid-19.

"Te liczby dają nam jedno z pierwszych miejsc w Europie" - zaznaczył generał.

"Zakażenia rosną, ale mamy tarczę ochronną" - dodał nawiązując do wyników kampanii szczepień. Po dwóch dawkach jest ponad 84 proc. osób powyżej 12 lat.

Według danych rządu trzecią dawkę otrzymało dotąd około 4,3 mln mieszkańców kraju.