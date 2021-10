Dla Mołdawii to zaporowy warunek, ponieważ cały tegoroczny budżet opiewa po stronie wydatkowej raptem na 57 mld lejów, czyli 3,3 mld dol. Kiszyniów podważa też kwotę należności. Rosjanie dostarczają gaz do Mołdawii, ale ponad połowę konsumuje silnie zindustrializowane, samozwańcze Naddniestrze. Prorosyjscy separatyści za surowiec nie płacą, a uznawane władze Mołdawii nie widzą powodu, by ich sponsorować. Moskwa przymyka na to oko (709 mln dol. miałoby być długiem Mołdawii właściwej), ale daje do zrozumienia, że może zażądać zwrotu całej kwoty szacowanej na 8 mld dol., jeśli Kiszyniów wybierze integrację z Zachodem.