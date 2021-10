Ponadto WHO podjęła ponownie analizę możliwości dopuszczenia w sytuacjach nadzwyczajnych szczepień rosyjskim preparatem Sputnik V. Prace te zawieszono wcześniej ze względu na "procedury prawne". Kolejne badania tego preparatu odbędą się w najbliższych tygodniach, gdy WHO otrzyma dodatkowe dane z badań klinicznych - wyjaśniła Simao podczas briefingu dla prasy.

7 października Fiński Instytut Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) poinformował, że w związku z ryzykiem zapalenia mięśnia sercowego, preparatu Moderny przeciwko koronawirusowi nie należy podawać mężczyznom w wieku poniżej 30 lat. Wcześniej szczepienia tym preparatem wśród młodych osób zawieszono w Szwecji oraz Danii.

W środę Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF), który promuje Sputnika V poza granicami Rosji, przekazał, że inspektorzy WHO mają udać się w niedługim czasie do Rosji, "by zakończyć ostatnie wymagane kontrole oraz zapoznać się z nowymi dokumentami" dotyczącymi preparatu".

Wcześniej w czwartek Reuters podał, że Europejska Agencja Leków (EMA) podejmie decyzję dotyczącą ewentualnego dopuszczenia w UE szczepionki Sputnik V najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

EMA rozpoczęła oficjalny proces oceny rosyjskiej szczepionki w marcu br. Według pierwotnych założeń decyzja unijnego regulatora miała zapaść w maju lub czerwcu. Procedura dopuszczenia Sputnika V przedłuża się z powodu opóźnień ze strony Rosji w przesyłaniu wymaganych informacji dotyczących preparatu.