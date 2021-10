Nocny pożar w 13-piętrowym budynku w mieście Kaohsiung na południu Tajwanu pochłonął 25 ofiar śmiertelnych, co najmniej 55 osób przewieziono do szpitali – poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Ogień pojawił się około godziny 3.00 nad ranem, objął „wiele pięter budynku” mieszkalnego, na parterze którego mieszczą się sklepy. Według relacji strażników „pożar był niezwykle gwałtowny”. Źródło ognia nie zostało dotychczas ustalone. Naoczni świadkowie powiedzieli lokalnym mediom, że około 3.00 nad ranem słyszeli odgłos eksplozji. Straż pożarna zdołała opanować sytuację i ugasić ogień. Trwa akcja przeszukiwania bloku mieszkalnego. Dolne piętra 40-letniego budynku są "całkowicie zaczernione".