Relacje Polski z innymi państwami są coraz chłodniejsze - zdaniem Polaków zarówno z Czechami, Niemcami, USA, jak i z Komisją Europejską nasze stosunki w ostatnim roku znacząco się pogorszyły. To wyniki sondażu United Surveys wykonanego na zlecenie DGP i RMF FM. Najbardziej dostrzegamy problemy w relacjach z KE . Aż 74,5 proc. respondentów uznało, że w ostatnim roku relacje z tą najważniejszą europejską instytucją uległy pogorszeniu. W przypadku Czech takie zdanie podziela 67 proc., Stanów Zjednoczonych - 61 proc., Niemiec - 55 proc.

Najrzadziej, ale wcale nierzadko, pogorszenie dostrzegają wyborcy obecnego obozu rządzącego. Podczas gdy 100 proc. elektoratu Lewicy i 98 proc. Koalicji Obywatelskiej uważa, że relacje z Brukselą w ostatnim roku ochłodziły się, wśród wyborców PiS takie zdanie podziela 74 proc. Jeszcze większa rozbieżność występuje, jeśli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Problemy z naszym sojusznikiem zza oceanu dostrzega 91 proc. głosujących na KO i 97 proc. wyborców Lewicy, natomiast w przypadku elektoratu Prawa i Sprawiedliwości odsetek ten wynosi 40 proc. Co czwarty wyborca PiS (24 proc.) nie zauważył też pogorszenia relacji z Czechami mimo sporu o zamknięcie kopalni w Turowie. Czesi zarzucają nam, że zanieczyszczamy im środowisko oraz wpływamy na ubytek wód oraz że kopalnia działa bezprawnie. Sprawą zajął się na wniosek Czech TSUE

Najbardziej sceptyczne są osoby między 50. a 70. rokiem życia. W grupie powyżej 60. roku życia nawet 90 proc. uważa, że stosunki z Komisją Europejską się pogorszyły. W tej kwestii równie krytyczni są najmłodsi.

Zdaniem Wojciecha Przybylskiego z Visegrad Insight wyniki sondażu nie tyle wskazują na nasze relacje z innymi państwami, ile na ocenę sposobu prowadzenia polityki zagranicznej przez rząd i jej skuteczności. Jak dodaje, z prowadzonych od lat badań Instytutu Spraw Publicznych w Bratysławie wynika, że relacje państw naszego regionu są coraz lepsze, a dynamika się poprawia. - Więc jest to raczej wrażenie chwili - dodaje Przybylski. Zwraca uwagę, że narracja, która przebija się do opinii publicznej, akcentuje, że Polska stała się oblężoną twierdzą.

I faktycznie: w ostatnim roku przeważały doniesienia o napięciach i konfliktach na linii Bruksela - Warszawa. To zapewne ugruntowało poczucie, że relacje się pogorszyły. Polski rząd wraz z węgierskim groził zawetowaniem europejskiego budżetu i Funduszu Odbudowy, co spotkało się z twardą odpowiedzią KE , która była gotowa ustanowić wielomiliardowy program naprawczy z pominięciem dwóch krajów. Warszawa pozostaje też na kolizyjnym kursie, jeśli chodzi o praworządność; ostatnią odsłoną tlącego się od ponad pięciu lat konfliktu jest spór o relację prawa UE do krajowego.

©℗ Na ocenę stosunków zarówno z Niemcami, jak i z USA ma z kolei wpływ Nord Stream 2. Waszyngton zaczął odpuszczać sankcje , Berlin przekonał Amerykanów do porozumienia w tej sprawie. W ostatnim roku sprzyjającego polskiemu rządowi Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA zastąpił Joe Biden, który nie szczędził krytycznych słów pod adresem Warszawy. W niezbyt przyjaznych relacjach obecna ekipa pożegnała także ustępującą kanclerz Niemiec Angelę Merkel, z którą podczas ostatniej wizyty nie spotkał się prezydent Andrzej Duda.

opinie

Jesteśmy atakowani przez Brukselę

Polska ma rząd, który nie podoba się europejskim biurokratom. Jest nieustannie atakowana przez Komisję Europejską. Stosuje się wobec naszego kraju różnego rodzaju procedury, które nie znajdują odzwierciedlenia w traktatach europejskich. Nic więc dziwnego, że jest to odbierane jako pogorszenie stosunków zewnętrznych. To oczywiste, że w sytuacji, kiedy ktoś kogoś atakuje, te relacje nie są najlepsze. Z drugiej strony my robimy wszystko, co jest w zakresie naszych możliwości, by w duchu kompromisu i dialogu rozwiązywać problemy. Niemniej Polacy doskonale widzą próby instrumentalnego traktowania funduszy europejskich przez KE. Z kolei sojusz transatlantycki jest mocny i stabilny. Sondaż być może odzwierciedla popularność administracji amerykańskiej wśród Polaków. ©℗

Wyborcy widzą, że nie mamy z kim rozmawiać

Wyborcy przytomnie oceniają sytuację. Widzą, że dzisiaj trudno jest już wskazać jakiekolwiek państwo, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest nam przyjazne. Nawet Węgry, które uchodzą za najbliższego sojusznika, w polityce wschodniej prowadzą działania kompletnie przeciwne naszym interesom. Nie sądzę, by polityka zagraniczna Polski w ogóle dotyczyła polskich interesów. Skupia się na emocjach i władzy. Jeśli rząd chce osiągnąć jakiś cel w polityce wewnętrznej, to używa do tego polityki zagranicznej. Doprowadził ten mechanizm do perfekcji. Do tego stopnia, że nie mamy już z kim i o czym rozmawiać. Tymczasem polityka zagraniczna powinna się wiązać z jakąś powagą i konsekwencją. Ludzie czują, że ta polityka jest fałszywa i nie opiera się na żadnej strategii. ©℗