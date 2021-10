W przypadku takich grup zawsze można sobie powiedzieć, że jeśli się wyeliminuje wszystkich jej członków, to znikną. Możemy się więc spodziewać takich hurtowych ogłoszeń na temat liczby zabitych czy aresztowanych. Ale czy ich faktycznie można wyeliminować? Procesy kierujące rekrutacją do Da’isz i jego popularnością nie są tylko afgańskie. Nawet jeśli talibowie będą sobie dobrze radzić, nie będą mieli jednocześnie wpływu na napływ ludzi z zagranicy, którzy mogą podążać za Da’isz. Nie będą mieli wpływu, w jaki sposób będą się zachowywali podążający do Afganistanu obcokrajowcy, którzy może nie chcą być po stronie Da’isz, ale gdy wylądują w Afganistanie i zobaczą, jak wyglądają rządy talibów, to stwierdzą, że są za mało radykalne. To bardzo niebezpieczne. Do Afganistanu będzie napływało teraz dużo ludzi. Dżihadyści tam wygrali, więc państwo stało się nową Mekką. I ci obcokrajowcy, którzy już są w strukturze talibów, mogą nagle wylądować na ulicy i stwierdzić, że muszą zbudować prawdziwie islamskie państwo i prawdziwie islamskie społeczeństwo . A to zagwarantuje im wyłącznie ktoś, kto znajduje się na pograniczu afgańsko-pakistańskim i nazywa się Państwo Islamskie. Talibowie nie tylko będą musieli ograniczyć tę rebelię, ale jeszcze w odpowiedni sposób radzić sobie z gośćmi i sojusznikami. Grać równocześnie na kilku fortepianach, by każdy w Islamskim Emiracie Afganistanu znalazł coś dla siebie.