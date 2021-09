Do oszczędzania nie jest już przekonana Komisja Europejska. Jej szefowa Ursula von der Leyen w Orędziu o stanie UE w Parlamencie Europejskim, nawiązując do kryzysu finansowego, mówiła, że UE wyciągnęła lekcję z przeszłości. Z kolei komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni ocenia, że austerity to był błąd. – Musimy uniknąć tego, co wydarzyło się w czasie poprzedniego kryzysu, kiedy inwestycje publiczne z roku na rok osiągały poziom zero – podkreśla. – Działaliśmy bardzo powoli. Za wcześnie zadeklarowaliśmy, że misja została zakończona i w rezultacie zmagaliśmy się z tym kryzysem przez siedem, osiem lat – mówił w wywiadzie opublikowanym wczoraj przez irlandzki „Irish Times”.