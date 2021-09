Nawet jeśli Støremu nie uda się porozumieć w sprawie stworzenia większości parlamentarnej, może wprowadzić się do gmachu przy Inkognitogata 18 w Oslo jako szef rządu mniejszościowego. Norwegia przywykła do takiej konfiguracji także dlatego, że prawo nie przewiduje skrócenia kadencji Stortingu, więc nawet rozpad koalicji nie może doprowadzić do przedterminowych wyborów. Zresztą liderka H Erna Solberg przez pierwszą kadencję rządziła na czele rządu mniejszościowego, a dopiero dwa lata po reelekcji w 2017 r. udało jej się stworzyć niestabilną większość, gdy do koalicji H z nacjonalistyczną Partią Postępu (FrP) dołączyła najpierw Lewica (na norweskiej scenie politycznej taką nazwę nosi partia liberalna), a później Chrześcijańska Partia Ludowa. Koalicja przetrwała jedynie rok i rozpadła się, po tym jak politycy FrP zerwali sojusz w proteście przeciwko zgodzie rządu na powrót do kraju obywatelki Norwegii, która wyjechała za mężem do samozwańczego Państwa Islamskiego.